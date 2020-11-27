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В Буэнос-Айресе завершилась церемония прощания с Марадоной. Об этом заявили в пресс-службе администрации президента республики.

Известно, что церемония была завершена досрочно по просьбе семьи. Причиной стали вспыхнувшие беспорядки.

"Семья выразила желание завершить церемонию", – подтвердили в пресс-службе.

Отмечается, что тело экс-футболиста будет доставлено на кладбище Белла-Виста.

Церемония прощания с Марадоной прошла в здании президентского дворца в Буэнос-Айресе. Она началась в 06:00 (12:00 по московскому времени).

Позднее на панихиде начались столкновения между полицией и фанатами Марадоны. В результате оказалась снесена часть ограды.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным местных СМИ, экс-футболист почувствовал себя плохо во время завтрака. За несколько мгновений до кончины Марадона произнес: "Мне нехорошо".

За свою карьеру игрока в 490 матчах Марадона забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола. Он выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

После завершения карьеры игрока Марадона работал комментатором матчей на каналах Аргентины и Италии. С 2005 по 2006 год он находился на посту вице-презедента клуба "Бока Хуниорс". С 2008 по 2010 год работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.