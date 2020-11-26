В Буэнос-Айресе проходит прощание с Марадоной

Фото: AP/Rodrigo Abd

В Буэнос-Айресе проходит прощание с Диего Марадоной. Проститься со знаменитым футболистом пришли тысячи человек.

Уточняется, что в президентский дворец, где находится тело Марадоны, людей пускают небольшими группами.

В городе поют песни, слушают трансляцию по радио матчей Марадоны. Одни горожане одеты в форму болельщиков клуба "Бока Хуниорс", за который в свое время играл футболист, другие – в футболки с заветным номером 10.

Диего Марадона скончался накануне в возрасте 60 лет. Утром 25 ноября он находился в доме в городе Тигре вблизи Буэнос-Айреса. Там он проходил реабилитацию после операции.

Правительство Аргентины объявило трехдневный траур в связи со смертью экс-футболиста. В Москве горожане несут цветы к посольству страны.

За свою карьеру игрока Марадона выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола, стал чемпионом мира в 1986 году.

