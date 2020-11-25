Футболист Ловчев отреагировал на сообщения о кончине Марадоны

Футболист Ловчев отреагировал на сообщения о кончине Диего Марадоны

Футболист Евгений Ловчев отреагировал на сообщения о смерти экс-футболиста Диего Марадоны. Он отметил, что за карьеру игрока Марадона смог привлечь к футболу огромное количество людей благодаря своему поведению, неуступчивости и харизматичности.

"В моем табеле о рангах Бог футбола – это Пеле. Немного ниже идут облака, на которых обитают небожители, – это Франц Беккенбауэр, Мишель Платини, Йохан Кройф и, конечно, сегодняшние Лионель Месси и Криштиану Роналду. Среди этих небожителей и Марадона. Но он находится на облаке, расположенном немного выше всех остальных", – отметил Ловчев в эфире телеканала Москва 24.

Он подчеркнул, что с уходом Марадоны мир потерял "большущего футбольного человека".

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным местных СМИ, Марадоне стало плохо дома, где он восстанавливался после операции на головном мозге. Сообщается, что у экс-футболиста случился сердечный приступ, однако официальной информации об этом не поступало.

За свою карьеру игрока он выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола. Он выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

После завершения карьеры игрока Марадона работал комментатором матчей на каналах Аргентины и Италии. С 2005 по 2006 год он находился на посту вице-презедента клуба "Бока Хуниорс". С 2008 по 2010 год работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.