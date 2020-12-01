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В мире

01 декабря, 21:07

Психиатру Марадоны предъявили обвинения по делу о смерти экс-футболиста

за рубежом

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Прокуратура Аргентины выдвинула обвинения в отношении Агустины Косачов – психиатра легендарного футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Косачов Вадима Мичанчука.

Мичанчук отметил, что в ее отношении ведется расследование, сейчас в доме и офисе врача ведутся обыски. Однако он считает, что причин задерживать его клиентку нет.

"Это рутинные мероприятия", – пояснил адвокат.

Специалист посещала экс-спортсмена после выписки из больницы, где ему сделали операцию из-за субдуральной гематомы.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным местных СМИ, экс-футболист почувствовал себя плохо во время завтрака.

Ранее врач экс-футболиста Диего Марадоны Леопольдо Луке отметил, что не считает себя виновным в смерти спортсмена. Он рассказал, что врачи, которые были в доме бывшего спортсмена, занимались его лечением от алкогольной зависимости.

Одна из самых масштабных акций памяти Марадоны прошла в Неаполе

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