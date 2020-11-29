Врач Марадоны отрицает ответственность за его смерть

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Врач экс-футболиста Диего Марадоны Леопольдо Луке отметил, что не считает себя виновным в смерти спортсмена, сообщает ТАСС.
"Я не считаю, что кто-либо виноват в этом", – подчеркнул Луке, добавив, что медики сделали все, что могли.
Он рассказал, что врачи, которые были в доме бывшего спортсмена, занимались его лечением от алкогольной зависимости. Кроме того, по словам Луке, операция на головном мозге, которую Марадона перенес 3 ноября, никак не связана с его смертью.
Ранее в СМИ появилась информация о результатах вскрытия бывшего футболиста. Сообщалось, что скончался от острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.
Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным местных СМИ, экс-футболист почувствовал себя плохо во время завтрака. За несколько мгновений до кончины Марадона произнес: "Мне нехорошо".
За свою карьеру игрока в 490 матчах Марадона забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола.
С 2008 по 2010 год Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.
У посольства Аргентины в Москве почтили память Марадоны
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