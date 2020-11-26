Россиянин показал, как аргентинцы прощаются с Диего Марадоной

предоставлено Александром Правдивым
Россиянин Александр Правдивый, живущий в Аргентине, рассказал Москве 24, как местные жители провожают футболиста Диего Марадону в последний путь.
Легендарный футболист скончался в возрасте 60 лет. В последние дни он проходил реабилитацию после операции в городе Тигре недалеко от Буэнос-Айреса. Утром 25 ноября за завтраком Диего почувствовал себя плохо. К моменту приезда шести машин с медиками он уже не дышал. Марадону пытались реанимировать, но спасти его не удалось. Церемония прощания с футболистом будет продолжаться 48 часов в президентском дворце "Каса Росада", куда могут прийти все желающие. Диего Марадона будет похоронен на окраине Буэнос-Айреса.
"Позади меня – Президентская площадь, там президентский дворец с приспущенным флагом. А там начинается очередь, 4 квартала. Иду занимать очередь", – сообщил Александр Правдивый, живущий в Аргентине на протяжении 21 года.
Тысячи аргентинцев стоят в очереди, чтобы попрощаться с выдающимся спортсменом. Многие одеты в форму и цвета национальной сборной. Над толпой поднимаются флаги, и в память о Марадоне люди хлопают в ладоши и дружно поют: "Олеее-оле-оле-оле!" Происходящее скорее напоминает фанатскую трибуну, чем очередь на похороны.
При этом никто не игнорирует меры безопасности. Все люди в очереди – в масках. Многие защитные средства также окрашены в национальные цвета.
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