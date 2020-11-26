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26 ноября, 19:30

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Россиянин показал, как аргентинцы прощаются с Диего Марадоной

Огромные очереди и громкое "Оле-оле": как аргентинцы прощаются с Диего Марадоной
за рубежом спорт эксклюзив

предоставлено Александром Правдивым

Россиянин Александр Правдивый, живущий в Аргентине, рассказал Москве 24, как местные жители провожают футболиста Диего Марадону в последний путь.

Легендарный футболист скончался в возрасте 60 лет. В последние дни он проходил реабилитацию после операции в городе Тигре недалеко от Буэнос-Айреса. Утром 25 ноября за завтраком Диего почувствовал себя плохо. К моменту приезда шести машин с медиками он уже не дышал. Марадону пытались реанимировать, но спасти его не удалось. Церемония прощания с футболистом будет продолжаться 48 часов в президентском дворце "Каса Росада", куда могут прийти все желающие. Диего Марадона будет похоронен на окраине Буэнос-Айреса.

"Позади меня – Президентская площадь, там президентский дворец с приспущенным флагом. А там начинается очередь, 4 квартала. Иду занимать очередь", – сообщил Александр Правдивый, живущий в Аргентине на протяжении 21 года.

Видео: предоставлено Александром Правдивым

Рядом с площадью на асфальте местные жители рисуют портрет Диего Марадоны. "Все возможно в этом мире. Играй!" – гласит надпись у изображения футболиста.

Тысячи аргентинцев стоят в очереди, чтобы попрощаться с выдающимся спортсменом. Многие одеты в форму и цвета национальной сборной. Над толпой поднимаются флаги, и в память о Марадоне люди хлопают в ладоши и дружно поют: "Олеее-оле-оле-оле!" Происходящее скорее напоминает фанатскую трибуну, чем очередь на похороны.

При этом никто не игнорирует меры безопасности. Все люди в очереди – в масках. Многие защитные средства также окрашены в национальные цвета.

Видео: предоставлено Александром Правдивым

За свою спортивную карьеру Марадона выступал как за аргентинские, так и за европейские клубы. В составе сборной Аргентины провел 91 матч, забив 34 гола. За всю карьеру он провел 490 матчей и забил 259 голов. В 1986 году, играя в четвертьфинале чемпионата мира по футболу против сборной Англии, он исполнил один из самых знаменитых футбольных голов в истории, который получил название "Рука Бога".

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