Умер трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов

Фото: телеграм-канал "Федерация Бокса России"

Трехкратный чемпион Москвы, мастер спорта СССР по боксу Павел Котов скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает Федерация бокса России в телеграм-канале.

"Федерация бокса России выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла Котова", – указано в сообщении.

Согласно данным СМИ, Котов почувствовал себя плохо и потерял сознание в зале для бокса во время тренировки. Предположительной причиной смерти называют сердечный приступ.

Павел Котов был мастером спорта СССР по боксу, трехкратным чемпионом Москвы, финалистом Кубка СССР, а также победителем и призером всесоюзных и международных турниров. В последние годы он руководил клубом "Здоровая нация" в спорткомплексе "Крылья Советов".