Умер победитель Лиги чемпионов в составе "Реала" Хавьер Дорадо

Фото: realmadrid.com

Бывший игрок мадридского футбольного клуба "Реал" Хавьер Дорадо ушел из жизни в возрасте 48 лет. Об этом сообщили на сайте ФК.

Мадридский "Реал" выразил соболезнования семье спортсмена, товарищам по команде, его близким и всем клубам, за которые он играл.

В свою очередь, издание AS рассказало, что два года назад у Дорадо произошел рецидив рака. Он жил в Пальма-де-Майорке и ждал новой пересадки костного мозга. Причиной смерти стала продолжительная болезнь экс-футболиста.

Дорадо родился 17 февраля 1977 года в испанском городе Талавера-де-ла-Рейна. Футболист являлся воспитанником мадридского клуба "Реал", за основную команду которого он провел 8 матчей. В 2000 году вместе с "Реалом" он стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, футболист выступал за футбольные клубы "Райо Вальекано", "Спортинг" и "Мальорка". Дорадо завершил карьеру в 2012 году.