На Урале два футболиста клуба "ПОЗ-Прогресс" скончались после тренировки

Фото: vk.com/club228982951

В Верхней Пышме два футболиста команды "ПОЗ-Прогресс" скончались после тренировки. Об этом сообщается в группе клуба в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что речь идет о 32-летнем голкипере и защитнике Яне Журавлеве и 33-летнем форварде Даниле Хилобоке. Причины смерти не называются.

"Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет. Вы навсегда оставили свой след в пышминском футболе", – сказано в сообщении.

Прощание с Журавлевым состоится в среду, 19 февраля, похороны Хилобока – 20 февраля.