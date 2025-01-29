Бывший хоккеист сборной Германии умер в возрасте 26 лет

Фото: eisbaeren.de

Бывший хоккеист сборной Германии Тобиас Эдер умер на 27-м году жизни, передает официальный сайт клуба "Айсберен Берлин".

Эдер скончался несколько дней назад после осложнений на фоне рака.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, его невесте, его друзьям и всем, кто знал и любил его. Наши мысли с вами в это трудное время", – говорится в сообщении клуба.

Эдер родился 4 марта 1998 года. Он является чемпионом Германии в составе "Айсберен Берлин", за который играл с 2023 года. Также в 2024 году хоккеист выступил в составе немецкой сборной на чемпионате мира, на котором провел три матча и забросил одну шайбу.

В сезоне-2023/24 хоккеист провел за "Айсбарен" 52 матча, набрав 31 очко. В составе взрослой сборной Германии он провел 27 встреч, отметившись 9 результативными баллами.