Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Марсель Бонин

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Канадский нападающий Марсель Бонин, который выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт", "Монреаль" и "Бостон", ушел из жизни в 93 года. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

При этом представители лиги не стали уточнять причины смерти спортсмена.

Бонин четырежды становился обладателем Кубка Стэнли. Он играл в НХЛ с сезона-1952/53 по сезон-1961/62. Три раза подряд хоккеист получат Кубок Стэнли в составе "Монреаля". Ему удавалось сделать это в 1958, 1959 и 1960 годах. Впервые он получил награду в 1955 году, когда выступал за "Детройт".

В общей сложности в рамках НХЛ нападающий принял участие в 454 матчах. В этих играх ему удалось набрать 272 (97 и 175) очка по системе "гол + пас".

