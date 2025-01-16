Умер трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков

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Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков умер на 59-м году жизни после тяжелой болезни, передает RT со ссылкой на родного брата спортсмена.

Отмечается, что Волков провел последние дни в больнице в окружении близких. По словам его брата, спортсмен мужественно боролся с онкологическим заболеванием.

Волков родился 30 марта 1966 года. Спортсмен выиграл две бронзовые медали на Олимпиаде 1988 года в Сеуле, а также серебряную медаль на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Помимо этого, на его счету серебро и две бронзы чемпионатов мира, четыре золота чемпионатов Европы и другие награды.