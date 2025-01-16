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16 января, 22:30

Происшествия

Новости регионов: школьник-скалолаз насмерть разбился в Красноярске

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В Красноярске возбудили уголовное дело после смерти 11-летнего мальчика во время тренировки по скалолазанию. Ребенок во время упражнений на тросе сорвался и умер от падения с 6-метровой высоты в одной из школ Красноярска.

Фрагменты мазута обнаружили на морском дне у пирсов Анапы на глубине до трех метров. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. Специалисты показали, как происходит обработка мазутных пятен биосорбентом, в составе которого присутствует торф и биопрепарат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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