В Госдуму повторно внесли проект о штрафах за курение на территориях школ и детсадов

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В Госдуму повторно внесли законопроект, устанавливающий штрафы от 2 до 3 тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ и детских садов. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Его инициатором стало Госсобрание – Курултай Республики Башкортостан. Изначально проект представили в июне, однако он был возвращен для выполнения требований Конституции России и регламента Госдумы.

Авторы считают, что принятие закона усилит профилактическую составляющую законодательства, так как в нем отсутствует состав административного правонарушения в виде запрета потребления никотинсодержащей продукции на территориях или в помещениях школ и детских садов, уточняется в пояснительной записке.

Подобные действия квалифицируются по статье "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах" КоАП РФ и несут штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей.

При этом в официальном заключении сказано, что кабмин поддержал проект при условии учета замечания. В частности, правительство отмечает, что необходимо привести в соответствие с законами формулировку "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций".

Ранее в Госдуму также было внесено предложение о запрете на курение на остановках общественного транспорта, у магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах.

Сейчас в России запрещено курение на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов, однако нет ограничений на остановках общественного транспорта.

Также курение разрешено около входов в магазины и организации, расположенные в многоквартирных домах, что мешает комфортному проживанию граждан в соседних квартирах.

