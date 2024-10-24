Депутат Тумусов объяснил сложность запрета продажи сигарет родившимся после 2009 года

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Контролировать запрет продажи табака родившимся после 31 декабря 2009 года будет сложно. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Ранее Минздрав РФ поддержал инициативы, направленные на сокращение потребления никотина. Одна из них – запрет на продажу табачной и другой подобной продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года.

Тумусов в целом выступил против курения и поэтому поддержал такое предложение. Однако парламентарий усомнился в возможности контролировать исполнение этой нормы.

"Запретить продавать табак с какого-то года – звучит очень интересно. Но в то же время контролировать этот процесс будет очень сложно. Поэтому как предложение я поддерживаю, но с точки зрения правоприменительной практики у меня большие сомнения. Если на кассе будет стоять человек 2010 года, а рядом с ним 2008-го, он может ему купить, и человек будет курить", – указал депутат.

Тумусов высказался и по поводу возможности полностью запретить продажу никотина россиянам всех возрастов.



Федот Тумусов первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Это тоже имеет издержки, потому что сразу появится черный рынок. Мы должны понимать все последствия принимаемых решений.

Ранее Владимир Путин заявил, что популярность электронных сигарет у молодого поколения вызывает беспокойство. Глава государства отметил, что курение вейпа оборачивается проблемами с иммунитетом и снижением репродуктивной функции.

