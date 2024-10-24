Депутат Тумусов объяснил сложность запрета продажи сигарет родившимся после 2009 года

24 октября, 19:17Общество
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Контролировать запрет продажи табака родившимся после 31 декабря 2009 года будет сложно. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
Ранее Минздрав РФ поддержал инициативы, направленные на сокращение потребления никотина. Одна из них – запрет на продажу табачной и другой подобной продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года.
Тумусов в целом выступил против курения и поэтому поддержал такое предложение. Однако парламентарий усомнился в возможности контролировать исполнение этой нормы.
"Запретить продавать табак с какого-то года – звучит очень интересно. Но в то же время контролировать этот процесс будет очень сложно. Поэтому как предложение я поддерживаю, но с точки зрения правоприменительной практики у меня большие сомнения. Если на кассе будет стоять человек 2010 года, а рядом с ним 2008-го, он может ему купить, и человек будет курить", – указал депутат.
Тумусов высказался и по поводу возможности полностью запретить продажу никотина россиянам всех возрастов.
Ранее Владимир Путин заявил, что популярность электронных сигарет у молодого поколения вызывает беспокойство. Глава государства отметил, что курение вейпа оборачивается проблемами с иммунитетом и снижением репродуктивной функции.