Психолог Хакимов дал простые советы, которые помогут отказаться от табака

31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака: его цель – привлечь внимание к связанным с курением рискам для здоровья. О простых лайфхаках, которые помогут быстро отказаться от табака и дышать полной грудью без дыма, – в материале Москвы 24.

Сложная привычка

Люди начинают курить по разным причинам: одни хотят влиться в новую компанию, другие с помощью табака расслабляются и справляются со стрессом, третьи пробуют ради интереса. Однако, как только привычка перерастает в ритуал, отказаться от нее становится очень сложно, рассказал Москве 24 специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

"Намного проще предотвратить проблему, чем потом бросать все силы на то, чтобы с ней справиться, – особенно когда она становится повседневной рутиной. И вот мы уже с трудом представляем, как обойдемся без "заветной затяжки" после плотного обеда или по пути от дома до работы", – отметил он.

Специалист подчеркнул, что, несмотря на привычку держать сигарету в руке, отказаться от нее сможет даже "самый заядлый курильщик". Но для этого нужно правильно расставить приоритеты, ведь, как правило, при выходе из зоны комфорта человек ищет причины вернуться обратно.





Денис Хакимов специалист Московской службы психологической помощи Без установки на здоровье и понимания разрушающего воздействия на организм вряд ли получится перестроиться – всегда найдутся причины для срыва или попыток договориться с собой, как бы оправдывая очередную сигарету.

Самое главное при отказе от вредной привычки – желание и настрой, заметил психолог: с их помощью можно четко следовать системе, которую подберет либо профильный специалист, либо сам курильщик.

Если человек перетерпит синдром отмены, организм радостно скажет "спасибо" – положительные изменения во внешности, улучшение самочувствия не заставят себя долго ждать, рассказала врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева. По ее словам, курение является одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Отказ от пагубной привычки снизит риск этих патологий, в том числе рака гортани, пищевода, мочевого пузыря. Кроме того, улучшится функция легких, обоняние, вкусовые ощущения. Курение отрицательно влияет на внешний вид человека – кожа приобретает нездоровый оттенок, портятся волосы, зубы, ногти, появляются преждевременные морщины. Все это можно исправить, исключив сигареты из жизни. Повысится общий уровень здоровья: отказ от курения способствует укреплению иммунитета, повышению энергии, улучшению сна и настроения, добавила терапевт. Кроме того, жизнь без вредной привычки будет способствовать снижению риска развития хронических заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма, заключила эксперт.

Переходим к действиям

Прежде всего следует отказаться от своеобразного обряда перекура, отметил Денис Хакимов. По его словам, со временем курильщик уже перестает замечать, как тянется за сигаретой после чашки кофе или по пути на работу.





Денис Хакимов специалист Московской службы психологической помощи Следует понаблюдать за собой, стать осознаннее в своих действиях и в тот момент, когда рука сама потянется за пачкой, остановиться. Сначала будет непросто отказывать себе в этой маленькой традиции, но со временем это станет привычным.

Некоторые также пытаются заменить сигареты на электронные устройства: эксперт уверен, что это не лучшее решение.

"Во-первых, они не менее вредны. Во-вторых, могут спровоцировать аллергические реакции. В-третьих, за их приятным вкусом и возможностью незаметно насладиться любимым ароматом даже за рабочим столом вырабатывается еще более устойчивая привычка, которая, несомненно, отдалит от поставленной цели. Поэтому лучше не искать каких-то альтернатив – они не помогут отказаться от курения", – добавил он.

Также важно понять причину, по которой человек берет в руку сигарету: многие обращаются к курению, когда испытывают тревогу, стресс или какие-то сильные переживания.





Денис Хакимов специалист Московской службы психологической помощи Намного эффективнее справиться с негативным состоянием поможет небольшая физическая разминка или дыхательные упражнения. Это отличный способ саморегуляции, которым совершенно точно не стоит пренебрегать.

Кроме того, если курильщик решил отказаться от сигарет, следует также проверить круг общения, уверен эксперт: часто именно коллеги и друзья склоняют к пагубной привычке.

Еще важно помнить, что сорваться и снова взять в руки сигарету может каждый. Самое главное, уверен психолог, – не опускать руки, не винить себя и не отчаиваться.

"Ваша цель никуда не исчезла, поэтому просто продолжайте к ней двигаться. Самый эффективный и одновременно сложный путь отказа от курения – "здесь и сейчас", – заметил Денис Хакимов.

В заключение специалист добавил, что универсального рецепта по борьбе с вредной привычкой нет – каждый бросивший курить имеет уникальный опыт, который порой сложно перенести на кого-либо еще. Этот процесс индивидуален, требует осознанного подхода и развития силы воли, но для тех, кто действительно поставил перед собой цель, нет ничего невозможного, заключил психолог.