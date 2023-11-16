Выход есть: врач рассказала, как проще всего отказаться от курения

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. В этом году он выпал на 16-е число. Цель даты – снизить распространенность этой пагубной привычки среди населения планеты. Разбираемся вместе с врачом, как правильно избавиться от никотиновой зависимости и что именно произойдет с организмом после отказа от сигарет.



Положительная динамика

За последние 10 лет число курящих в России снизилось, утверждает ВЦИОМ: в 2023 году эту привычку имеют 30% граждан (против 41% – в 2013-м). Сильнее всего сократилась доля тех, кто ежедневно выкуривал пачку сигарет: 10 лет назад таких людей было 24%, в 2023-м – уже 17%.

Зависимость по-прежнему чаще встречается среди мужчин: каждый третий выкуривает не менее пачки в сутки (31%). Среди женщин эта доля в шесть раз меньше (5%).

В свою очередь, в число главных причин, по которым россияне все же бросают привычку, вошли ограничения по здоровью, отсутствие стрессовых ситуаций и стоимость табачной продукции, добавили аналитики.

Дышать полной грудью

Длительное курение вызывает физиологическую и психологическую зависимость. Первая формируется из-за того, что никотин воздействует на рецепторы ацетилхолина в головном мозге. Это приводит к выделению нейромедиаторов – дофамина, серотонина, норадреналина, рассказала Москве 24 врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева.

При исключении сигарет зависимый словно бросает свой источник радости. Начинается период, который сопровождается раздражительностью, нервозностью, нарушениями концентрации внимания. Тревожное состояние может увеличить аппетит, еда становится способом расслабления. Иногда возникают проблемы со сном и головные боли.

Как избавиться от привычки?

Чтобы бросить курить, как правило, используется психотерапия и фармподдержка.



Наталья Артемьева врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Один из инструментов – никотинозаместительная терапия (НЗТ), при которой никотин доставляется в организм без использования табака. Это могут быть пластыри, спреи, леденцы, которые содержат это вещество. Они снижают синдром отмены и плохое самочувствие.

Суть такой терапии – постепенно снижать долю никотина и помогать человеку отвыкнуть от него. В некоторых случаях назначают и антидепрессанты, которые помогут убрать угнетенное состояние. Кроме того, важен личный настрой пациента, поддержка со стороны близких.

"Также важно понимать, что электронные сигареты – это плохая замена обычным. Потому что вместо никотина там содержатся другие вредные компоненты", – подчеркнула врач.

Что будет после отказа от курения?

Если человек перетерпит синдром отмены, организм радостно скажет "спасибо" – положительные изменения во внешности, улучшение самочувствия не заставят себя долго ждать.



Наталья Артемьева врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Курение является одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Отказ от пагубной привычки снизит риск этих патологий, в том числе рака гортани, пищевода, мочевого пузыря. Кроме того, улучшится функция легких, обоняние, вкусовые ощущения.

Курение отрицательно влияет на внешний вид человека – кожа приобретает нездоровый оттенок, портятся волосы, зубы, ногти, появляются преждевременные морщины. Все это можно исправить, исключив сигареты из жизни.

"Повысится общий уровень здоровья. Отказ от курения способствует укреплению иммунитета, повышению энергии, улучшению сна и настроения", – добавила терапевт. Кроме того, жизнь без вредной привычки будет способствовать снижению риска развития хронических заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма, заключила эксперт.