Ученые выяснили, что курение табака тормозит борющиеся с опухолями белки

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Канадские ученые из Института исследования рака Онтарио заявили, что из-за курения появляется не только онкология, но и последующие затруднения ее лечения. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.

Ученые изучили ДНК более 12 тысяч образцов опухолей 18 различных типов рака. Результат показал связь между мутациями при раке легких и характерным "следом", который курение оставляет в ДНК.

Эксперты выяснили, что вдыхание табака способствует вредным изменениями в ДНК, известным как мутации остановки роста. Подобные изменения дают организму команду остановить выработку важных для противодействия опухолям белков.

"Наше исследование показало, что курение связано с изменениями в ДНК, которые нарушают образование супрессоров (подавителей. – Прим. ред.) опухолей", – поделилась соавтор исследования Нина Адлер.

Вместе с этим ученые узнали, что нездоровое питание и спиртные напитки также угнетают ДНК и осложняют лечение онкологии.

Ранее стало известно, что думские депутаты внесли на рассмотрение инициативу об уголовной ответственности за вовлечение детей в курение. Проект подразумевает наказание вплоть до исправительных работ и ограничения свободы до одного года за систематическое вовлечение детей в потребление табака и никотиносодержащей продукции.