Юрист назвал незаконным изъятие учителями телефонов у школьников

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Если учитель на время забирает у учеников смартфоны, другие гаджеты или предметы для поддержания дисциплины, то он поступает незаконно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

При этом он напомнил, что с 1 сентября прошлого года использование мобильных устройств на уроках в школах РФ запрещается. Однако Конституция России прямо пишет, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

"Таким образом, действия учителя могут классифицировать как административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.1 КоАП РФ, – самоуправство", – уточнил юрист.

Если дети отвлекаются на гаджеты, продолжил Виноградов, педагог может попросить убрать их. Кроме того, существуют разные меры дисциплинарного воздействия: рассказать директору, написать замечание в дневник и так далее. Учитель не вправе изымать вещи школьников, заключил он.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что выделение ребенку денег на карманные расходы поможет воспитать в нем финансовую грамотность. При этом он подчеркнул, что к этой теме необходимо подходить ответственно и давать небольшие суммы.