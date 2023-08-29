Депутат Госдумы рассказала, почему нужно выделять деньги семьям на сборы в школу

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Выделение по 26 тысяч рублей семьям поможет покрыть большую часть расходов родителей на сборы детей в школу. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

"Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится все тяжелее", – заявила она.

По ее словам, некоторые семьи берут даже кредиты для сборов ребенка в школу.

Депутат Госдумы отметила, что, по сводкам Минфина России, инфляцию в России смогут снизить лишь к 2024 году, поэтому важно оказать поддержку населению.

Ранее депутаты предложили выделить из резервного фонда правительства по 26 тысяч рублей на подготовку к школе для семей с детьми. Соответствующее обращение к главе кабмина было подготовлено в Госдуме. При этом если родители проживают на территориях, приграничных к Украине, или в новых регионах РФ, то выплата должна составлять 30 тысяч рублей.