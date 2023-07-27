В РФ предложили ввести сертификаты на сборы детей в школу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России предложили подумать над введением в стране сертификатов на сборы детей в школу для многодетных и малоимущих семей. С таким обращением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой выступили лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов и член партии, замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС.

Депутаты отметили, что на подготовку детей к учебному году у родителей уходит довольно много денег. Они привели данные, согласно которым на соответствующие расходы в прошлом году россияне оформили рассрочку порядка 500 тысяч раз, что примерно в 2,5 раза больше, чем за год до этого. Это, уверены парламентарии, обусловлено в том числе и ростом цен.

"Просим <...> дать поручение рассмотреть возможность введения федерального сертификата на сборы в школу детей из малообеспеченных и многодетных семей и представить позицию правительства РФ", – написали Миронов и Лантратова.

Они считают, что такие сертификаты могли бы стать решением проблемы высоких предшкольных затрат на канцелярские принадлежности, одежду и прочее. Размер такого сертификата, по их мнению, должен составлять 22,3 тысячи рублей для мальчиков и 26,8 тысячи рублей – для девочек с ежегодной индексацией по инфляции.

Ранее стало известно, что в 2024 году в России появится ГОСТ на школьную форму. Как пояснили в Роскачестве, цель введения стандарта заключается в недопущении использования низкокачественных материалов в одежде для детей.



ГОСТ появится на школьную форму в РФ в 2024 году