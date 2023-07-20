Госдума приняла закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.

Документ на рассмотрение палаты внесли депутаты всех фракций Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой. В первом чтении его приняли 28 июня.

Нововведения внесут в закон "Об образовании". Одновременно из него исключат норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.

Как ранее объяснили парламентарии, такой труд может представлять из себя высадку деревьев на школьной территории, помощь в библиотеке, подготовку декораций для школьного театра и многое другое. При этом при привлечении учеников к подобной работе будет учитываться их возраст и психофизические особенности.

Инициативу депутатов ранее оценила профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, идея обязательного общественно полезного труда имеет много положительных аспектов с точки зрения воспитания детей, однако в этом вопросе важно избежать давления на детей, чтобы не превратить работу в наказание.

