12:10Общество
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос возврата в школу уроков труда – Кравцов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о возврате в школы урока труда, который будет отличаться от технологии, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, в школах преподают технологию в дополнение к уроку цифровой технологии.
"А когда, скажем, будет урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно", – подчеркнул министр.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила за предложение вернуть в школьную обязательную программу черчение. По мнению депутата, отсутствие данного предмета приводит к значительному снижению уровня технического, пространственного и творческого мышления школьников. Кроме того, у школьников не закладывается фундамент для дальнейшего инженерного образования.
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