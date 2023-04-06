В Госдуме предлагают вернуть черчение в школьную программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила за предложение вернуть в школьную обязательную программу черчение. По ее мнению, это следует обсудить с родительским сообществом, сообщает Агентство "Москва".

По мнению депутата, отсутствие данного предмета приводит к значительному снижению уровня технического, пространственного и творческого мышления школьников. Кроме того, у школьников не закладывается фундамент для дальнейшего инженерного образования.

Лантратова напомнила, что обращалась в Минпросвещения РФ с аналогичным предложением. По ее мнению, в школах почти полностью исчезла практическая составляющая.

"Вместо труда теперь технология, в некоторых школах даже уроки физкультуры переводят в онлайн. В результате дети ничего не умеют делать своими руками. А черчение, незаслуженно убранное из школьной программы, является важным по практической значимости предметом", – заявила она.

Парламентарий добавила, что такого же мнения придерживаются учителя. При этом она отметила, что прежде, чем что-либо вводить, это надо обсудить с родительской общественностью.

Ранее СМИ сообщили, что с инициативой о возвращении в школьную программу черчения выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе заседания Госсовета.

В феврале комитет Госдумы по просвещению направил просьбу к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову о рассмотрении возможности возврата в школьную программу черчения.

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