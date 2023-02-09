Черчение предлагают вернуть в школьную программу

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Комитет Госдумы по просвещению направил просьбу к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову о рассмотрении возможности возврата в школьную программу черчения. Об этом сообщает газета "Известия".

"Критически важным становится возрождение и развитие тяжелой промышленности и машиностроения, что требует обучения большого количества квалифицированных технических специалистов в данной области", – указано в письме комитета Госдумы.

Отсутствие черчения в школьной программе приводит к значительному снижению уровня пространственного и технического мышления обучающихся, считают в комитете. Кроме того, авторы инициативы допускают, что отсутствие данного предмета мешает закладывать фундамент для инженерного образования, а многие выпускники, выбирающие технические специальности в институте, переводятся на другие курсы из-за сложностей с освоением программ по черчению.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявляет, что по мнению многих ученых, подобное происходит из-за того, что графические дисциплины, закладывающие основу профессиональной деятельности инженера, архитектора или дизайнера, не входят в школьную программу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый стандарт предпрофессионального образования внедрят в следующем учебном году в школах Москвы. Согласно новому стандарту, обучающиеся 10-х и 11-х классов получат широкие возможности для профессиональной самореализации.

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