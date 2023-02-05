Собянин: Москва внедрит новый стандарт предпрофессионального образования с 1 сентября

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый стандарт предпрофессионального образования внедрят в следующем учебном году в школах Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"Единый стандарт включает в себя программы предпрофессионального обучения, которые охватывают все аспекты – учебу в школе, колледже, вузе и на предприятии", – отмечается в сообщении.

Согласно новому стандарту, обучающиеся 10-х и 11-х классов получат широкие возможности для профессиональной самореализации. Стандарт включает программы для каждого класса, подготовку в колледжах, проектно-исследовательскую работу в вузах, знакомство с будущими работодателями и экспертами.

Обучение начнется с 1 сентября 2023 года.

Основные принципы нового стандарта предпрофессионального образования – это:

адаптация программ учебных предметов под предпрофессиональные направления;

знакомство с актуальными профессиями на городских предприятиях;

получение профессии до окончания школы;

проектная и исследовательская деятельность на базе вузов;

сбалансированная учебная нагрузка.

По всем школьным предметам будет обновлена программа, в которую войдет знакомство с будущими профессиями.

В медицинских классах в программу по литературе включают произведения о врачах. Они были отобраны совместно с Первым московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова.

Этот принцип даст ученикам углубленные знания по химии, биологии. Также поможет освоить навыки младшей медицинской сестры, сформировать образ врача.

Кроме того, в медицинских классах в программу по истории будет включено изучение истории развития медицины. На уроках английского языка добавят медицинскую лексику и терминологию.

По аналогии будет изменена программа во всех предпрофессиональных классах.

В начале 10-го класса обучающиеся посетят профильные городские предприятия. Школьники увидят выбранную сферу изнутри. Так, для учеников медицинских классов уже началась серия экскурсий в учреждения здравоохранения.

В 11-м классе обучающиеся встретятся с лидерами выбранных отраслей.

Во втором полугодии 10-го и первом полугодии 11-го классов ученики будут получать первую специальность и вырабатывать профессиональные навыки в колледже.

После окончания школы выпускники таких классов получат вместе с аттестатами получат свидетельства о профессии.

Так, ученики инженерных классов освоят профессию чертежника-конструктора, ученики ИТ-классов пройдут обучение по программе "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин", а учащиеся медицинских классов — по программе "Младшая медицинская медсестра".

Часть обучения в предпрофессиональных классах проходит в вузах. Там школьники будут посещать лекции и практические занятия. Под руководством наставников ученики будут разрабатывать проекты, которые связаны с направлением образования.

Например, будущие инженеры и ИТ-специалисты смогут создать проект в области машиностроения, энергетики, информационной безопасности и других отраслей, а учащиеся медицинских классов – решения связанные с фармацевтикой, биофизикой, психологией и исследовательских направлений, связанных с биологией человека.

Разработанные проекты школьники будут защищать на научно-практических конференциях. Победители и призеры получат допбаллы к баллам ЕГЭ, что повышает шансы на поступление в вуз.

Согласно новому стандарту, в школах, колледжах и вузах темы дублироваться не будут. Программы будут дополнять друг друга, за этот счет нагрузка на учеников будет сбалансированной.

Ранее сообщалось, что в "Московской электронной школе" (МЭШ) классные руководители смогут вносить информацию о достижениях школьников в "Портфолио учащегося". У педагогов появится возможность переносить туда сведения о школьных мероприятиях и достижениях учеников.

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