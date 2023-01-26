Экскурсии в поликлиниках и больницах организуют для учеников столичных медклассов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Экскурсии по поликлиникам, больницам и другим медучреждениям организуют для учеников медицинских классов столичных школ. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Мы постоянно совершенствуем проекты предпрофессионального образования. Они <...> помогают детям осознанно подойти к выбору профессии... <...> Так, школьники, которые планируют стать медиками, побывают в разных учреждениях системы здравоохранения Москвы с ознакомительными турами", – рассказала замглавы столичного департамента образования и науки Наталия Киселева.

В ходе экскурсий школьники узнают, как устроены столичные медучреждения, в частности познакомятся с особенностями работы разных специалистов, организации взаимодействия с пациентами. Также детям расскажут о компетенциях, необходимых врачам сегодня.

Отмечается, что программа экскурсий разрабатывалась совместно специалистами департамента образования и Депздрава Москвы. Она составлена так, чтобы все ученики профильных классов могли посетить все типы медицинских организаций.

"Они (школьники. – Прим. ред.) узнают о возможностях столичной медицины из первых рук. <...> Это поможет школьникам более осознанно выбрать направление дальнейшего обучения и стать по-настоящему хорошими медиками", – добавила Киселева.

Ранее сообщалось, что талантливые московские школьники смогут получить бесплатные путевки во всероссийские детские центры. Их отберут по результатам конкурса, организованного Мосгортуром. Победители отправятся в "Орленок", "Смену", "Океан" и "Алые паруса".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!