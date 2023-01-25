Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Талантливые московские школьники смогут получить бесплатные путевки во всероссийские детские центры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Имена школьников, которые примут участие в программе, определят по результатам конкурсного отбора, организованного Мосгортуром совместно с всероссийскими детскими центрами. Победители отправятся в "Орленок", "Смену", "Океан" и "Алые паруса".

Всего в этом году распределят свыше 400 путевок на 25 смен. В них входит проживание, питание и участие ребенка в программе смены. Проезд к месту отдыха и обратно, а также медицинскую страховку родители должны будут оплатить сами.

Ближайшие заезды начнутся в ВДЦ "Смена" в конце февраля. Их посвятят профориентации, волонтерской деятельности и развитию творческих способностей. Прием заявок на эти смены завершится 31 января. С 28 марта по 17 апреля можно подать заявки в программы "Гагаринский старт" в ВДЦ "Орленок", а с 9 апреля по 12 мая – "Под алыми парусами" в ВДЦ "Алые паруса".

Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 11 до 17 лет, обучающиеся в Москве. Чтобы оформить заявку, им понадобится характеристика из образовательной организации, а также грамоты и дипломы, которые подтверждают их достижения и соответствуют тематике смены.

Чем выше уровень конкурса и награды, тем больше баллов получит школьник.

Специалисты "Мосгортура" организовали в новогодние каникулы для более чем 600 детей-сирот поездки в детские лагеря. Самые первые смены для таких детей организовали в зимний период 2016–2017 годов. На тот момент в лагерях время провели свыше 500 ребят. За этот период новогодние каникулы были проведены более чем для 4,5 тысячи детей-сирот.

По словам гендиректора "Мосгортура" Инны Голубевой, все мероприятия для ребят разработали методисты учреждения. Специалисты учитывали возрастные потребности и возможности отдыхающих, подчеркнула она. Во время смены дети встретились с Хозяйкой Медной горы, приняли участие в играх, квестах, ярмарках и мастер-классах, заключила Голубева.

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