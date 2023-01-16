Свыше 600 детей-сирот побывали в детских лагерях Мосгортура в новогодние каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты "Мосгортура" организовали в новогодние каникулы для более чем 600 детей-сирот поездки в детские лагеря. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

"Специально для них создали программы, посвященные сказкам Павла Бажова: "Мастера чудес", "Время чудес" и "Тайна малахитовой шкатулки". Самым младшим участникам было по два года. Ребята отдохнули в Москве, Татарстане, Московской, Ярославской, Архангельской и Самарской областях", – говорится в сообщении.

Самые первые смены для детей "Мосгортур" организовал в зимний период 2016–2017 годов. На тот момент в лагерях время провели свыше 500 ребят. За этот период новогодние каникулы были проведены более чем для 4,5 тысячи детей-сирот.

По словам гендиректора "Мосгортура" Инны Голубевой, все мероприятия для ребят разработали методисты учреждения. Специалисты учитывали возрастные потребности и возможности отдыхающих, подчеркнула она. Во время смены дети встретились с Хозяйкой Медной горы, приняли участие в играх, квестах, ярмарках и мастер-классах, заключила Голубева.

Ранее сообщалось, что лагерь посла РФ в Молдавии для детей из школ-интернатов открыли под Бендерами в Приднестровье. В учреждение на тот момент заехали более 60 ребят, их ожидала интенсивная программа.

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