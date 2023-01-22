Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти внесут изменения в школьную программу по литературе в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрия Вяткина.

"Как минимум целый ряд произведений советских авторов – это "Молодая гвардия" Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же "Горячий снег" – должны вернуться в школьную программу", – сказал депутат.

По словам Вяткина, вопрос внесения изменений в школьную программу по литературе обсуждался с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Депутат также отметил, что некоторые произведения стоит исключить из школьной программы по литературе. Вяткин сказал, что эксперты будут опираться на мнения специалистов, а также родительского и педагогического сообщества.

Вяткин рассказал, что 21 января на встрече в Ростове-на-Дону один из студентов вуза поднял вопрос о наличии в программе произведений Александра Солженицына. По словам студента, автор подменяет факты и оправдывает бандеровцев в своих произведениях. В свою очередь Вяткин сказал, что по данным анализа "Архипелага ГУЛАГ" некоторые факты были действительно выдуманы.

Ранее сообщалось, что всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников в 2023 году проведут с 1 марта по 20 мая. Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы будут определены самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.

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