В ГД поддержали идею проводить некоторые школьные уроки в кинотеатрах

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Идея о проведении школьных уроков по литературе и патриотическому воспитанию в кино является полезной как с точки зрения повышения эффективности образования, так и в качестве меры поддержки кинотеатров, заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Об этом сообщает Агенство "Москва".

"Хорошая инициатива. В мои школьные годы во время изучения литературных произведений мы часто посещали театры. Сегодня, помимо посещения театров, кинотеатры могут предложить отличные ленты в рамках школьной программы", – сказал он.

Мажуга отметил, что многие литературные произведения из школьной программы экранизированы. В качестве примера он назвал "Войну и мир", "Анну Каренину" и "Алые паруса". По его мнению, перенос занятий в кинотеатры сможет увлечь и побудить многих школьников самостоятельно прочитать их.

"Во-вторых, это поддержит кинотеатры в сегодняшнее непростое для них время, а также станет поводом для съемок новых картин по произведениям русских классиков", – добавил Мажуга.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров предложила министерству культуры РФ перенести некоторые школьные уроки в кинозалы. В частности, речь идет о занятиях по литературе и патриотическому воспитанию.

В организации полагают, что детям будет полезно ознакомление с классикой отечественного кино и документальными фильмами. Кроме того, перенос части уроков в кинотеатры может стать одной из мер поддержки российских кинопрокатчиков в сложные для них времена.

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