В России не будут вводить единую школьную форму – Кравцов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в России не собираются вводить единую школьную форму. Он заверил, что образовательные учреждения смогут сами выбрать подходящий стиль. Об этом министр сообщил в эфире НТВ.

До этого глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отметила, что в России нужно проработать систему госзаказа на единую школьную форму.

"Сегодня мы не говорим о единой школьной форме для всех школ, как это было в Советском Союзе. Мы предлагаем – и тоже обсуждали и с учителями, и с педагогами – что каждая школа может установить свой стиль, формат и обсудить с родителями, со школьниками, с учителями", – объяснил он.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к введению формы в школах. Оказалось, что большинство респондентов (72%) поддерживают такую меру. Однако число сторонников школьной формы немного снизилось за последние четыре года. В 2018 году за ее введение выступало 82% опрошенных.

В свою очередь, замглавы столичного департамента образования и науки Антон Молев заявил, что в московских образовательных учреждениях пока не будут вводить единую школьную форму. По его словам, школы могут ввести ее самостоятельно, если предварительно согласуют это решение с родителями учеников.

В Москве не планируют вводить единую школьную форму

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