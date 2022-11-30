В Москве не планируют вводить единую школьную форму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Замглавы столичного департамента образования и науки Антон Молев заявил, что в московских образовательных учреждениях пока не будут вводить единую школьную форму.

По его словам, школы могут ввести ее самостоятельно, если предварительно согласуют это решение с родителями учеников.

"Единого решения о введении школьной формы нет. Мы не планируем этого делать, однако у школ есть такое право, и очень многие школы этим воспользовались. Это делается исключительно по согласованию со всем родительским сообществом и проходит через утверждение управляющим советом", – объяснил Молев.

Он отметил, что некоторые школы предъявляют конкретные требования к внешнему виду. Также есть и учреждения, которые ввели форму, добавил замглавы департамента.

Ранее в Минпросвещения РФ предложили на законодательном уровне решить вопрос о введении в России единой школьной формы. Кроме того, глава министерства Сергей Кравцов считает необходимым дополнительно обеспечить статус русского языка в стране как государственного. Также в ведомстве полагают, что российские школы нужно передать с муниципального на региональный уровень – это позволит эффективнее управлять системой образования.

В свою очередь, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил отношение россиян к введению формы в школах. Оказалось, что большинство респондентов (72%) поддерживают такую меру. Однако число сторонников школьной формы немного снизилось за последние четыре года. В 2018 году за ее введение выступало 82% опрошенных.



Стали известны результаты опроса о введении единой школьной формы в РФ

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