Большинство россиян поддерживают предложение ввести форму в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Инициативу по введению формы в школах поддерживают 72% жителей России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно результатам исследования, доля одобряющих данную идею упала на 10 процентных пунктов по сравнению с 2018 годом (82%).
О необходимости школьной формы чаще говорят родители школьников в 5-8-х классах. Также предложение пользуется большей популярностью среди женщин, родителей от 45 до 59 лет и жителей крупных городов с населением 500–950 тысяч человек. По их мнению, форма в школах позволяет обеспечить равноправие и избежать дискриминации в учебном заведении.
В то время как против данной инициативы высказался каждый пятый респондент. Уточняется, что чаще всего против выступают родители в возрастной группе 25–34 года, жители Москвы и Санкт-Петербурга. Среди причин они называют отсутствие индивидуальности (22% среди россиян) и высокую стоимость формы (27% среди родителей школьников).
Опрос проводился 29-30 июля среди 1 600 россиян от 18 лет, объем целевой аудитории – 443 респондента.
Ранее Российское движение школьников заявило о намерении предложить единый стандарт школьной формы для первоклассников РФ. Представители запустили конкурс для участников программы "Орлята России", в ходе которого разработают лучший эскиз формы для учеников.
Председатель общественного совета при Минпросвещения Виталий Сурвилло считает, что единый стандарт школьной формы поможет воспитать второстепенность важности одежды, а также снизить вес потребительских ценностей в сознании детей.
Однако, по словам первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, представители РШД пока только выразили свое мнение, какой должна быть школьная одежда. В движении не считают, что форма должна стать обязательной для всех.
Школьную форму для учителей предлагают ввести в Санкт-Петербурге
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