В России предложили ввести единый стандарт формы для первоклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское движение школьников рассказало "Парламентской газете" о намерении предложить единый стандарт школьной формы для первоклассников РФ. Представители запустили конкурс для участников программы "Орлята России", в ходе которого разработают лучший эскиз формы для учеников.

По задумке новая форма будет содержать эмблему движения "Орлята России" и подойдет как для мальчиков, так и для девочек. К участию в конкурсе пригласили детей в возрасте от 8 до 18 лет, а также их родителей.



"Победители конкурса получат возможность отшить коллекцию по своим эскизам", – заявили в объединении.

Модели, завоевавшие победу в конкурсе, будут рекомендовать российским первоклассникам при поддержке Минпросвещения. Одобрение в отношении инициативы уже выразили парламентарии.

"Важно обеспечить школьников по всей России качественной формой от российских производителей", – прокомментировала член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

Председатель общественного совета при Минпросвещения Виталия Сурвилло считает, что единый стандарт школьной формы поможет воспитать второстепенность важности одежды, а также снизить вес потребительских ценностей в сознании детей.

Однако, по словам первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, представители РШД пока что только выразили свое мнение, какой должна быть школьная одежда. В движении не считают, что форма должна стать обязательной для всех.

В 2018 году в России провели опрос за введение дресс-кода для учителей. Тогда инициативу поддержали 68,8% респондентов.

Ранее в Госдуме рассказали о целях нового молодежного движения. По словам главы комитета Госдумы по просвещению и одного из авторов предложения Ольги Казаковой, работа в коллективе поможет ребенку находить выход из конфликтных ситуаций, научит заботе о близких и сопереживанию.