Психиатры выяснили, что повышает риск появления тревожного расстройства у девочек

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Тревожное расстройство передается девочкам от их матерей. К такому выводу пришли психиатры из Университета Далхаузи, проанализировав данные о 400 детях в возрасте 10 лет из семей, члены которых подвержены разным психическим расстройствам. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты выяснили, что у детей развивались тревожные расстройства родителя того же пола из-за того, что они моделировали поведение взрослых. Так, тревожное расстройство у матери увеличило риск того, что у дочери диагностируют такое же заболевание.

А вот у отцов и сыновей такой закономерности не было. Точную причину этого психиатрам не удалось установить.

Ранее психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что помочь справиться со стрессом способно общение с животным, в первую очередь с собакой. По ее словам, животному можно выговориться, кроме того, общение с ним влияет на выработку гормонов счастья.

