Психоаналитик рассказала, как животные помогают справиться со стрессом

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Когда человек находится в стрессовой ситуации, общение с животным, в первую очередь с собакой, может ему помочь, рассказала директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.
Специалист подчеркнула, что животные – это первые настоящие терапевты в любой стрессовой ситуации. Она отметила, что существует даже наука об этом – канистерапия.
"Сегодня всем известно, что собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться. Собака нас внимательно слушает и дает эффект присутствия, но не дает комментариев. В этот момент наступает рефлексия стресса, то есть стресс начинает из нас выходить", – рассказала Ирина Смолярчук.", – сказала специалист в интервью радио Sputnik.
Кроме того, продолжила Смолярчук, общение с животными влияет на выработку гормонов счастья – серотонина и дофамина. При этом она подчеркнула, что не только собака способна помочь человеку снять стресс, для этого подойдет любое животное, которое вызывает умиление.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какую пользу несут кошки для людей. По его словам, эти животные помогают снять стресс, способны уменьшать суставные и мышечные боли, снижать давление и риск аллергии.
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