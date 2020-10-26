Психолог рекомендовал хозяевам котов больше общаться с питомцем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Психолог Никита Кочетков рекомендовал хозяевам котов больше общаться с питомцем для борьбы с осенней хандрой. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Разговор с котом в первую очередь важен для самого человека. Взаимодействие с животными оказывает благотворный психотерапевтический эффект. Наши маленькие шерстистые друзья снижают уровень стресса, поднимают нам настроение, в том числе при осенней хандре", – рассказал Кочетков.
Он подчеркнул, что депрессия может возникнуть не только у людей, но и питомцев. Для поддержания психического здоровья животных психолог рекомендовал уделять им больше внимания. Кочетков уточнил, что с животными можно поиграть с его любимыми игрушками или обеспечить возможность взаимодействия с другими домашними питомцами.
"При депрессии у животного, как правило, уменьшается подвижность, изменяется аппетит, повышается сонливость, увеличивается масса тела. Если у питомца наблюдаются тревожные симптомы депрессии и ничего не помогает, следует обратиться за помощью в ветеринарную клинику", – заключил психолог.
Ранее британские ученые раскрыли секрет прищуренного взгляда кошек. Психологи из Университета Сассекса выяснили, что с помощью характерного кошачьего прищура с животными можно быстро и легко установить позитивный контакт. Исследователи считают, что такой взгляд кошки аналогичен человеческой улыбке. Так хвостатые выражают удовольствие и проявляют свое расположение.
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