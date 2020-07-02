Лучший друг человека: как правильно заботиться о собаках

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Во Всемирный день собак столичные ветеринары напомнили о правилах ухода за четвероногими, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты призывают оценить возможности, прежде чем заводить питомцев, поскольку им нужно много внимания. Если не играть с животным, у него могут развиться гиподинамия и ожирение, поэтому гулять с ним необходимо минимум два раза в день. Помимо этого, для собаки следует сделать уголок, где ее никто не будет беспокоить.

Дома нужно мыть питомцу лапы, хвост и живот без применения специальных средств. При этом шерсть после купания должна быть просушена.

Весной и летом собак стоит тщательно осматривать на наличие клещей. Животных вакцинируют от бешенства и лептоспироза, регулярной должна быть обработка от паразитов.

Психологи считают, что собака в семье может позитивно влиять на эмоциональную атмосферу. Кроме того, она способна помочь в профилактике страхов, тревожности, неврозов, бессонницы.

В качестве питания можно использовать как натуральные, так и заводские корма, не смешивая их. Категорически не рекомендуется кормить собаку едой со стола.

Четвероногий друг должен знать такие простые команды: "рядом", "сидеть", "нельзя" и "фу". Игры – тоже элемент обучения. Они не только помогают улучшить дисциплину, но и позволяют держать животное в форме. Игрушки должны быть такого размера, чтобы питомец не мог их проглотить. Поэтому не стоит допускать его до детских игрушек и других мелких предметов.

Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский предупредил, что надевать на собак медицинские маски, предназначенные для людей, во время выгула опасно. Он объяснил, что конструкция масок не подходит для животных. Эксперты предупреждают, что они могут задохнуться.