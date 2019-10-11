Что делать, если потерялся домашний любимец

Только в одной Москве и Московской области ежедневно пропадают десятки домашних кошек и собак. Так, москвичка Ольга Мокляк уже больше полугода разыскивает потерявшуюся на улице любимицу семьи – рыжую таксу. Рассказываем, что делать, если ваш питомец убежал и не вернулся.

Такса Флеша

Фото: предоставлено героем материала

"24 марта 2019 года в Никулинском парке Москвы во время прогулки убежала наша собачка (длинношерстная рыжая кроличья такса), спасаясь от нападения большой, злой собаки. С тех пор найти свою девочку мы больше не можем!" – гласит призыв о помощи в интернете. Его разместила хозяйка таксы Ольга Мокляк, которая уже больше полугода пытается найти своего питомца.

Такса по кличке Флеша прожила в семье более двух лет. Однажды во время прогулки по парку на нее набросилась большая собака, хозяйка которой не смогла ее усмирить. "Испугавшись, Флеша скрылась за кустами и словно испарилась", – вспоминает Ольга.

Несмотря на то, что место было довольно просматриваемое – Ленинский проспект – собаку найти не удалось. Ольга вместе с родными искали ее всю ночь, но питомца будто и след простыл. На оживленную дорогу такса бы вряд ли выбежала, да и сотрудники близлежащего поста ДПС подтвердили, что никаких происшествий не было.



Фото: предоставлено героем материала

Дальше начались мучительные месяцы поисков. Что только не предпринимали Ольга и ее родные, чтобы найти любимицу семьи: каждый день расклеивали объявления, обзванивали ветклиники, проверяли камеры видеонаблюдения, обращались в полицию.

Хозяйка даже создала отдельную группу в соцсети по поиску собаки, где выкладывает ее фото и постоянные призывы о помощи. К поискам уже подключились порядка 100 волонтеров. Они помогают расклеивать объявления и раздавать наклейки на машины с фотографией собаки и телефоном для связи.





Ольга Мокляк Мы ищем по всей Москве, заезжали с объявлениями в близлежащие города и поселки по нашему Киевскому направлению. Многие откликаются и относятся к нашей беде как к своей. Когда присылают информацию, что видели собаку, мы сразу выезжаем и на месте опрашиваем людей.

Так как поиски длятся уже более полугода, Ольга считает, что собаку кто-то мог забрать домой и не хочет отдавать. Девушка даже создала петицию с призывом вернуть животное. Ее подписали уже более 1 800 человек. "Для нас эта ситуация – большая неожиданность, ведь собака очень послушная, трусливая, никогда от нас никуда не убегала", – жалуется хозяйка.



Фото: предоставлено героем материала

В агентства по поиску животных Ольга не видит смысла обращаться, она и без того задействовала много людей. На каждый случай, когда находят подобную собаку, девушка выезжает лично. Но уже столько раз на месте оказывалось, что это не их любимица. Осталась только одна надежда, что, глядя на фото Флеши, кто-то все же узнает в ней собаку, гуляющую в своем районе, или, если уже приютил найденную таксу, вернет ее хозяевам.

Что делать, если пропал питомец

"К сожалению, общей всероссийской базы данных, куда можно было бы обратиться и узнать о потерянных и найденных животных, пока нет", – говорит президент фонда помощи животным "Забытые животные" Анастасия Комагина. Рассказываем об основных пяти шагах, которые, по мнению экспертов, нужно предпринять для успешных поисков своей кошки или собаки.



1. Самый эффективный метод поиска на сегодня – соцсети. Просто разместите объявление в сообществах отдельных жилищных комплексов или районов, где потерялось животное. Можно попросить опубликовать свой запрос в активной группе города, хотя иногда администраторы могут отказывать из-за большого количества подобных заявок или попросить деньги за предоставление услуги.

2. Обратитесь к местным зоозащитникам. В этом случае вы получите поддержку активистов, которые заинтересованы в том, чтобы помочь с поиском.

3. Не отказывайтесь от бумажных объявлений. Многие люди, особенно пожилого возраста, не сидят в соцсетях, при этом проживают в районе, где пропало животное. Именно они часто смотрят на объявления, расклеенные на столбах и стендах, обращают больше внимания на происходящее в собственном дворе.

4. Разместите объявление на специальном сервисе "Яндекса" "Поиск пропавших животных". Для этого необходимо загрузить фото своей кошки или собаки, указать породу, окрас, пол, важные характеристики и район, где потерялся питомец. Карточка животного будет показываться людям, которые находятся недалеко от места пропажи.

5. Если есть финансовая возможность, назначьте вознаграждение. Даже если оно будет незначительным, люди все равно подсознательно больше откликаются на объявления, которые обещают им какую-то компенсацию за потраченное время.

При этом важно помнить, что, помимо добрых и неравнодушных людей, откликнуться могут и различные мошенники. Часто они говорят, что нашли потерявшегося питомца и готовы привезти его, только если хозяин переведет денежное вознаграждение заранее. Обрадованный новостью владелец осуществляет перевод, после чего неожиданно появившийся "спаситель" пропадает.

Анастасия Комагина в таких случаях рекомендует как минимум попросить человека прислать фото найденного животного. А лучше договориться передать вознаграждение при личной встрече, когда вы увидите своего питомца. "К сожалению, на горе людей очень много зарабатывают, по крайней мере, пытаются. Поэтому просто пересылать деньги "на деревню дедушке" до того, как вы увидели свою собаку, не надо", – подчеркивает президент фонда помощи животным "Забытые животные".

Самое эффективное – предотвратить побег

Домашние животные в столице каждый день теряются десятками. В специальных группах по поиску убежавших питомцев во "ВКонтакте" ежедневно публикуют сотни объявлений. Поэтому часто хозяева просто не знают, где лучше разместить объявление и тратят на просмотры лент часы и целые дни.

Чтобы такого не происходило, президент фонда помощи животным "Забытые животные" Анастасия Комагина советует не расхлебывать последствия уже после случившегося, а предотвращать саму пропажу. В качестве профилактических мер она предлагает сделать чипирование животного и повесить на поводок адресник с указанием телефона хозяина. В основном адресник прицепляют собакам, хотя коты тоже иногда ходят в ошейниках. Комагина настоятельно не рекомендует выпускать питомцев на самовыгул.





Анастасия Комагина президент фонда помощи животным "Забытые животные" Первая задача хозяев – не допустить пропажу животного. Нужно следить за собакой, не выпускать ее в место скопления машин, не допускать случаев, когда вы сидите в телефоне, а животное гуляет само по себе. Будьте ответственными людьми – и все будет нормально.

Когда убегает собака с клеймом и хорошей родословной, то найти ее может быть еще сложнее. Если породистое животное попадет в нехорошие руки, его могут перепродать на черном рынке или оставить у себя на разведение. Также привыкший жить в квартире питомец, оказавшись на улице в большом городе, может попасть в смертельное ДТП или просто погибнуть от голода и некомфортных погодных условий.



Фото: depositphotos/ VitalikRadko

Если вы нашли чью-то кошку или собаку, необходимо предпринять все те же шаги, что и в случае пропажи: оповещение в соцсетях, расклеивание бумажных объявлений, обращение к зоозащитникам. Возможно, кому-то из жалости захочется приютить животное. Но помните, что у питомца, наверняка, есть хозяин, который, скорее всего, ищет своего любимца. Особенно сильно из-за потерянных животных страдают дети.