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11:41

Щенок ценой жизни спас детей от ядовитой змеи

животные происшествия за рубежом

11:41

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Фото: fox35orlando.com

Щенок питбуля спас детей от ядовитой змеи ценой собственной жизни. Это произошло в американском штате Флорида, сообщает Fox35.

Двое мальчиков чистили миску щенка во дворе, когда к ним незаметно подползла смертельно опасная коралловая змея. Восьмимесячный Зевс заметил ее и бросился на защиту детей.

Щенок оторвал змее голову, но во время схватки та успела несколько раз укусить питбуля. Сразу после инцидента Зевса доставили в ветклинику, но специалисты не смогли сохранить жизнь животному. Родители спасенных мальчиков рассказали, что Зевс был "самым преданным псом".

Ранее сообщалось, что в Индии бродячие собаки спасли новорожденную девочку. Псы вытащили ребенка, завернутого в полиэтилен, из канализационного стока. Они вынесли девочку к дороге и стали лаять, привлекая внимание прохожих. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Ребенка доставили в ближайшее медучреждение.

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