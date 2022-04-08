Психолог назвала способы избежать эмоционального опустошения после дискуссий

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Как избежать эмоционального опустошения, вызванного дискуссией, рассказала в интервью радио Sputnik доцент факультета психологии РАНХиГС Кристина Иваненко.
Специалист пояснила, что в психологии нет такого понятия, как "энергетический вампир". Тем не менее, иногда после общения с человеком можно почувствовать себя опустошенным.
По словам эксперта, проблема заключается в различии ценностей у спорящих. Тем самым, доказывая друг другу противоположные точки зрения, оба могут остаться эмоционально выгоревшими.
Психолог рекомендовала общаться с теми, кто повышает жизненный тонус, а не с теми, кто его понижает.
"Если по работе или в семье надо поговорить с далеким от вас по взглядам собеседником, то следует обсуждать только то, что относится к делу, и в дальнейшие споры не вступать", – посоветовала Иваненко.
Она добавила, что в дальнейшем можно будет вернуться к нормальной коммуникации. В свою очередь, не стоит рвать связи окончательно.
Ранее психотерапевт Евгения Зубарева рассказала, почему люди постоянно ощущают себя жертвами. Эксперт уточнила, что хронически несчастного человека можно узнать по конкретным внешним чертам. Так, среди главных характеристик этого типа личности – недовольство своей жизнью, окружающим миром, людьми, поиск бесконечных внешних причин, мешающих реализовать себя, высокие ожидания от людей и мира, которые нередко не оправдываются.
Психолог отметила, что выйти из такого состояния можно путем прекращения обид, осуждений, обвинений других, а также путем концентрации на позитивных моментах в жизни и собственных достижениях.
"Доктор 24": стресс
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