Московский психолог рассказала о пользе смеха

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Ирина Седова рассказала Москве 24 о пользе смеха.

"Привычка смеяться помогает сохранять оптимизм. В этом случае идет речь не столько о разрядке от грусти или боли, сколько об изменении общего состояния человека. <...> Когда мы смеемся, то физически не можем параллельно ощущать беспокойство или злость", – объяснила Седова.

По ее словам, у смеха много полезных свойств. В частности, он способен поднять настроение, стимулируя выработку эндорфинов, восстановить работоспособность за счет повышенного поступления кислорода и даже сблизить людей, поскольку улыбка – один из невербальных способов коммуникации. В некоторых случаях смех помогает справиться с трудностями: с помощью юмора можно находить креативные решения для сложных ситуаций.

Положительные эмоции влияют не только на психологическое состояние, но и на физическое, подчеркнула Седова. Эксперименты подтверждают, что в момент смеха в крови человека возрастает активность естественных киллеров (NK-клеток), которые уничтожают клетки, зараженные вирусом. Также смех избавляет организм от стресса, снижая уровень кортизола и адреналина.

"Симулированный смех так же полезен, как и настоящий. Кроме того, смех других людей, даже без видимой причины, часто может вызвать настоящий смех – от души. Это происходит благодаря работе зеркальных нейронов головного мозга. На этом открытии работают многочисленные психотерапевтические группы, в пространстве которых создаются все условия для группового смеха без внешних стимулов", – заключила психолог.

В Московской службе психологической помощи, в филиале "Северо-Восточный", проходит тренинг-смехотерапия "Смех, запускающий радость". Записаться можно по телефону +7 (499) 184-43-44. Кроме того, на постоянной основе проходят вебинары по темам саморазвития и самопознания. 4 апреля в 18:00 пройдет онлайн-мероприятие "Краски жизни". Психолог расскажет о том, как преодолевать трудности и находить опоры в жизни. Еще одна встреча по теме – 6 апреля в 12:00 "Мои мысли – мои скакуны! О влиянии мыслей на жизнь человека". На ней можно узнать, какими бывают мысли, можно ли ими управлять и как изменить собственное восприятие реальности. Также работают круглосуточные телефоны неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного).

Ранее ученые из Японии выяснили, что смех улучшает мыслительные способности человека. Это связано с его способностью активизировать кровообращение в определенных частях головного мозга.