Японские ученые выяснили, как смех влияет на мыслительные способности

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Смех улучшает мыслительные способности человека, поскольку активизирует кровообращение в определенных частях головного мозга. К такому выводу пришли специалисты медицинского факультета Университета Кинки в Японии.

В ходе экспериментов 25 добровольцам в возрасте 40–65 лет показывали выступления известных японских комиков. В итоге после смеха у людей повышалась быстрота реакции и концентрация, они гораздо лучше справлялись с вычислениями в уме и вопросами из разных областей знания.

Вместе с тем специалисты обратили внимание на то, что после смеха у участников эксперимента почти в 2,7 раза активизировалось кровообращение в лобных долях мозга, а также падала выработка фермента, свидетельствующего о состоянии стресса у человека.

Ранее американские ученые обнаружили в коре мозга человека и певчих птиц клетки, которые передают сигналы в десятки раз быстрее обычных нейронов. По мнению специалистов, у людей они задействованы в процессе приобретения навыков использования сложных орудий труда и в работе речевого аппарата.

