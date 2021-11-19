Психологи выяснили, к какому возрасту у детей формируется чувство юмора

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Психологи из Бристольского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что почти половина детей начинает понимать юмор уже в двухмесячном возрасте. Об этом сообщает "Газета.ру".
Самые ранние признаки восприятия смешного были зафиксированы в возрасте одного месяца. У большинства же детей понимание юмора формируется до 11 месяцев: к этому времени они уже могут реагировать на смешные звуки, кривляния и щекотку, а также самостоятельно принимать забавные позы.
Развитие чувства юмора, предполагающего ответную реакцию окружающих, начинается с года. В это время дети начинают дразниться, подражать животным или обыгрывать так называемый туалетный юмор. С двух лет постепенно включается речь, которая в юмористических целях обычно выражается в использовании бессмысленных слов. В этом же возрасте начинает проявлять и агрессивный юмор. С трех лет дети постепенно начинают понимать каламбуры, прибегают к нарушению социальных правил в качестве забавы, например используют непристойные слова.
Примечательно, что никаких значимых демографических тенденций исследователям обнаружить не удалось: такие факторы, как страна рождения, уровень доходов и образования родителей, не влияли на характер развития чувства юмора у детей.
Исследование проходило в формате анкетирования родителей порядка 700 детей в возрасте от 0 до 4 лет. Опрос состоял из 20 пунктов. В исследовании приняли участие семьи из Великобритании, США, Австралии и Канады.
Ранее исследователи из США установили, что у бабушек эмоциональная привязанность к внукам больше, чем к собственным детям. По итогам изучения головного мозга пожилых женщин ученые пришли к выводу, что бабушки обычно хотят понять, что думают и чувствуют их дети, но они не вызывают такого же эмоционального отклика, как внуки.
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