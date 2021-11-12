Эксперты рассказали о влиянии тяжелых рюкзаков на стопы школьников

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Исследований о взаимосвязи между использованием рюкзака и здоровьем стоп у школьников мало, однако все они говорят о негативном влиянии тяжелых портфелей. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей "Лига подиатрии" Ольга Чижевская рассказала, что ношение слишком тяжелого рюкзака негативно влияет на опорно-двигательный аппарат и внутренние органы ребенка.

"Мы часто видим, что это приводит к развитию плоскостопии, болей в спине и нарушениям походки. К тому же тяжелый рюкзак повышает риск травм. Не говоря уже о том, что дети быстро утомляются, а это отражается на успеваемости в школе и возможностях усвоения материала", – добавила Чижевская.

Она привела в пример исследование ученых Маркуса Фрага Виейра, Джорджии Кристины Ленен и Матиаса Нолла, которые указывали, что рюкзак влияет на изменение походки у старшеклассников. В ходе исследования было выяснено, что под тяжестью рюкзака, особенно если носить его на одном плече, возрастает нагрузка на стопы и изменяется сила реакции опоры.

Чижевская отметила, что полностью отказаться от рюкзака невозможно, однако вполне реально минимизировать последствия его ношения.

Эксперт напомнила, что рюкзак не должен весить более 15% от массы тела ребенка. При этом чем ребенок младше, тем и портфель должен быть легче. Если же рюкзак будет слишком тяжелым, то ребенок будет регулярно менять положение позвоночника, подстраиваясь под ранец. В результате у школьника начнутся боли в спине, а позже могут развиться травмы межпозвонковых дисков.

При выборе рюкзака стоит уделять внимание лямкам и спинке. Первые должны быть мягкими и широкими. Кроме того, рюкзак должен не висеть в районе таза, а плотно прилегать к спине ребенка. Комфорту при ношении рюкзака способствует и мягкая уплотненная спинка, отметила специалист.

Следует обратить внимание и за правильным ношением рюкзака. Использовать нужно две лямки, а не носить портфель на одном плече. В противном случае это грозит болями в шее, искривлением позвоночника и боли в стопах, заключила Чижевская.

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