Психиатры рассказали, у каких детей чаще возникают мысли о суициде

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Дети, имеющие расстройства аутистического спектра (РАС), в два раза чаще рассказывают о суицидальных мыслях, сообщили специалисты Института Кеннеди Кригера в США в статье в журнале Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics.

В материале говорится, в 2017 году психиатры институтской клиники ввели анкетирование для определения риска суицида у пациентов в возрасте от 8 до 18 лет. Для детей, склонных к суициду, специалисты разрабатывали специальный план лечения.

В ходе исследования выяснилось, что к суицидальным мыслям склонны нейроотличные дети, при этом несовершеннолетние с РАС сообщали о них в два раза чаще, чем все остальные.

Авторы статьи утверждают, что более ранние исследования также свидетельствуют о том, что люди с РАС более склонны к мыслям о суициде.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила обучать школьников безопасному поведению в соцсетях. По ее словам, все больше несовершеннолетних становятся жертвами мошенников в соцсетях. Не подозревая о последствиях, они вступают в группы, в которых ими манипулируют и могут склонять к суициду.

Инициативу поддержали в Госдуме.

