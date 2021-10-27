Психиатры рассказали, у каких детей чаще возникают мысли о суициде

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Дети, имеющие расстройства аутистического спектра (РАС), в два раза чаще рассказывают о суицидальных мыслях, сообщили специалисты Института Кеннеди Кригера в США в статье в журнале Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics.
В материале говорится, в 2017 году психиатры институтской клиники ввели анкетирование для определения риска суицида у пациентов в возрасте от 8 до 18 лет. Для детей, склонных к суициду, специалисты разрабатывали специальный план лечения.
В ходе исследования выяснилось, что к суицидальным мыслям склонны нейроотличные дети, при этом несовершеннолетние с РАС сообщали о них в два раза чаще, чем все остальные.
Авторы статьи утверждают, что более ранние исследования также свидетельствуют о том, что люди с РАС более склонны к мыслям о суициде.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила обучать школьников безопасному поведению в соцсетях. По ее словам, все больше несовершеннолетних становятся жертвами мошенников в соцсетях. Не подозревая о последствиях, они вступают в группы, в которых ими манипулируют и могут склонять к суициду.
Инициативу поддержали в Госдуме.
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