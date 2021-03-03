В Госдуме высказались о возможном запрете TikTok в РФ из-за суицидального контента

В популярном молодежном приложении TikTok неизвестные начали распространять видеоролики с призывами к подросткам совершать массовые самоубийства 3 марта. Столичные власти экстренно предупредили родителей об опасной акции, ситуацией также заинтересовались правоохранительные органы. Разбираемся, как бороться с противоправным контентом, чтобы защитить детей.



Найти виновных

На платформе видеосервиса TikTok призывы к подросткам совершать 3 марта массовые самоубийства стали распространяться еще 24 февраля, сообщили в Роскомнадзоре. Один из таких роликов к ночи 25 февраля набрал более 432 тысяч просмотров.

"В результате взаимодействия с прокуратурой города Москвы, коллегами из Роспотребнадзора TikTok заблокировал эти аккаунты, которые содержали такую информацию", – отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре добавили, что с начала текущего года аналогичный контент удалили или блокировали 500 сайтов. Вместе с тем власти Москвы незамедлительно предупредили мам и пап школьников о возможной опасности 3 марта.





пресс-служба столичного департамента образования и науки Для того чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в этот период.

Принять оперативные меры и найти причастных к распространению провокационных видеороликов призвала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Соответствующий запрос она направила на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

"Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи, недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер", – подчеркнула Яровая.

Она напомнила, что в 2017 году в России был принят закон о защите детей от склонения к самоубийству. Он предусматривает уголовную ответственность для организаторов в соцсетях "смертельных игр" для подростков.

В свою очередь Бастрыкин поручил провести по факту распространения роликов доследственную проверку и принять меры по установлению злоумышленников. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она добавила, что профильные ведомства проводят профилактические мероприятия.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали и в самом TikTok. В пресс-службе компании рассказали, что соцсеть удаляет контент, нарушающий ее правила, в том числе ролики, изображающие, пропагандирующие, нормализующие или прославляющие суицид.





пресс-служба TikTok Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества, и блокируем соответствующие хештеги для того, чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах.

В TikTok заявили, что считают своим абсолютным приоритетом безопасность пользователей. Последних призвали отправлять жалобы на любой неприемлемый и запрещенный контент.



Закрыть соцсети?

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил Москве 24, что закрытие TikTok и других социальных сетей в России зависит от их позиции в отношении негативного контента.





Сергей Боярский депутат Госдумы Если мягкие методы борьбы не помогают, вступают в силу радикальные. На мой взгляд, мягкие методы еще себя не исчерпали.

"Если TikTok говорит, что категорически против распространения у себя подобного деструктивного контента и готов всеми силами с ним бороться вместе с госрегулятором, это один вопрос. А если Twitter с 2017 года не заблокировал тысячи ссылок, в том числе с детской порнографией, это другой вопрос", – объясняет Боярский.

Парламентарий отметил, что власть начала большую законодательную работу по выстраиванию взаимодействия с соцсетями. Боярский напомнил, что описание понятия "социальная сеть" в российском правовом поле появилось только 1 февраля 2021 года.

"Сегодня в такую историю попал TikTok, завтра – другая социальная сеть. Неважно, как она называется, подход должен быть один: все участники интернет-пространства должны соблюдать законы тех территорий, где они работают", – говорит собеседник Москвы 24.

Боярский отметил, что власть должна приложить все усилия для скорейшей борьбы с опасными и противозаконными флешмобами в Сети. По его мнению, в этом заинтересованы и сами интернет-площадки. Ведь для них это в том числе вопрос репутации, поясняет парламентарий.

Депутат добавил, что, если организаторы флешмоба с призывами к суициду находятся на территории России, найти их возможно. Но, как показывает практика, подобный контент нередко распространяют из-за рубежа. Это сильно усложняет поиск организаторов, резюмировал Боярский.



Как реагировать родителям?

Член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина рассказала Москве 24, что лично общалась с детьми, которые стали зрителями роликов с призывами к суициду.

"И ребята мне сами говорили, что кто-то может повестись на это не из-за каких-то личных переживаний, а из-за "придурочного хайпа". Здесь может сработать желание попасть в тренды, заработать лайки и новых подписчиков. На тех, кто не понимает границ норм поведения, это может сработать", – комментирует Гераськина.





Полина Гераськина член Международной профессиональной ассоциации психологов Дети, с которыми я общалась, относятся к таким видео негативно. К примеру, одна девочка мне сказала, что в ее жизни много целей, которые хочется реализовать. И такие ролики ей просто неинтересны.

Однако, по словам психолога, существуют группы риска, на которых подобные призывы могут сработать. Кроме желающих заработать хайп, это могут быть замкнутые дети и ребята с душевными переживаниями, психологическими травмами.

"Здесь нужно смотреть, насколько ребенок активен в жизни, насколько он ценит то или иное занятие. Насколько активно он общается со своими сверстниками. Конечно, такие моменты должны видеть родители. Если они не замечают проблем, то ребенок остается один на один со своим телефоном, где может наткнуться на противоправные призывы", – говорит специалист.

Психолог советует родителям узнавать у своих детей об их интересах в социальных сетях: что они смотрят, на какие группы подписаны и за какими блогерами наблюдают. Главное – не забывать спрашивать детей, почему им нравится тот или иной контент, и объяснять, как относиться к негативным призывам в интернете, говорит Гераськина.

Она полагает, что попытка запретить ребенку пользоваться телефоном и соцсетями в конечном счете ни к чему не приведет. Наоборот, это может спровоцировать отдаление от родителей, резюмировала собеседница Москвы 24.