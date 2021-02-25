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Общество

25 февраля, 19:52

Тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане

общество

Фото: tiktok.com/@_sweet_boy_8_

Студента-тиктокера, который станцевал возле скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, отчислили из вуза. Об этом сообщается на сайте филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Ранее полицейские задержали 20-летнего студента Волгоградского института управления РАНХиГС.

Сообщалось, что молодой человек разместил в TikTok видео, где он полуголый танцует у подножия скульптуры на Мамаевом кургане.

По информации стражей порядка, свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свой канал.

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