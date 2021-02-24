В Госдуме отреагировали на танцы полуголого тиктокера на Мамаевом кургане

Фото: tiktok.com/@_sweet_boy_8_

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал Москве 24 инцидент с блогером из Волгограда. Полуголый молодой человек записал видео для TikTok с танцами на большой братской могиле у подножия статуи "Родина-мать" на Мамаевом кургане.

Полиция уже задержала тиктокера. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светланы Смольяниновой, свои действия парень объяснил желанием привлечь подписчиков на собственный канал. Сам блогер записал видеообращение, в котором попросил прощения за "такой ужасный, оскверненный поступок".

"Периодически мы с сожалением наблюдаем, как у нас то сосиски жарят на Вечном огне, то еще каким-то образом проявляют глумление. В какой-то степени это издержки воспитания. Эти люди не понимают, что возможность сегодня быть блогером у них есть благодаря тому, что погибали их деды и прадеды, защищая страну", – говорит Нилов.

По словам парламентария, сегодня в погоне за лайками и узнаваемостью блогеры совершают поступки, которые выходят за рамки здравого смысла и правового поля. Нилов отметил, что у правоохранительных органов есть все законодательные инструменты для наказания таких людей.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Те, кто совершает такие кощунственные действия, могут не осознавать меру ответственности. И не понимают, что прежде всего нарушают закон.

"Мы живем в правовом государстве. Задача блогеров, журналистов, пользователей соцсетей – соблюдать закон. И понимать, что публично сказанное слово, в том числе в интернете, может повлечь за собой серьезные последствия, включая уголовные", – отмечает собеседник Москвы 24.

При этом Нилов не исключил, что парень мог осознавать ответственность, когда записывал и выкладывал видео с танцем.

"Здесь нужно понять причинно-следственную связь, почему конкретный блогер так поступил. Скорее всего, ради хайпа. Но не исключаю, что он осознавал последствия. Как певцы, которые перекрыли Новый Арбат ради записи клипа. Они же понимали ответственность, но ради хайпа были готовы получить административный арест", – рассуждает депутат.

Нилов подчеркнул, что широкое обсуждение антигероев способно только навредить обществу. По его словам, их выходки для некоторых людей могут стать руководством к действию. Депутат считает, что о недопустимости противоправных действий в интернете нужно начинать рассказывать еще в школе. Сами учебные заведения уже обращают на это внимание, заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил разработать Кодекс блогера. По его словам, они должны нести гражданскую и административную ответственность, поскольку оказывают значительное влияние на общественное мнение.